По московским меркам: Самые крупные родильные комплексы Москвы

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Знаете ли вы, какой из столичных роддомов считается самым крупным? На это звание претендуют как минимум два учреждения. Первое - Центр планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте. Ежегодно в родильном отделении комплекса появляется на свет более 8 тысяч малышей. Здание центра было построено в 1994 году по индивидуальному проекту.

В комплексе, состоящем из шести корпусов, предоставляется широкий спектр акушерско-гинекологических услуг. Помимо стационара и собственно родильного отделения центр включает в себя консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделения переливания крови, ЭКО и пренатальной диагностики.

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Роды в этой многопрофильной клинике проходят в индивидуальных боксах, оснащенных современным оборудованием - в частности, аппаратом кардиомониторного наблюдения за состоянием плода. С будущей мамой в самый ответственный момент находятся акушер-гинеколог, анестезиолог, акушерка, врач-неонатолог, медицинские сестры и, при желании, близкие родственники. В послеродовом отделении и отделении патологии беременности пациентки размещаются в одно- или двухместных палатах.

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Кроме ведения нормально протекающей беременности, учреждение специализируется на оказании акушерской помощи роженицам с групповой и резус-несовместимостью крови матери и плода, заболеваниями крови, на работе с преждевременными родами.

Врачи Центра планирования семьи и репродукции владеют редкими методиками, такими как переливание заранее заготовленной крови пациентки. Это позволяет получать экстренную помощь и является страховкой от возможных болезней.

Второе учреждение столицы, претендующее на звание рекордсмена, - родильный дом городской больницы №3 в Зеленограде. Некоторые источники называют его даже самым большим в Европе по ряду показателей. Родильный дом был открыт в апреле 2008 года. Комплекс располагается на площади более 40 тысяч квадратных метров, акушерское отделение рассчитано на 180 коек, а гинекологическое - на 60 коек.

Здесь также предусмотрены максимально комфортные условия для рожениц - индивидуальные боксы, палаты улучшенной планировки с собственным санузлом, комнаты совместного пребывания матери и ребенка. На родах могут присутствовать родственники. Комплекс оснащен современным зарубежным оборудованием экспертного класса: эндоскопическим, ультразвуковым и наркозодыхательным приборами для искусственной вентиляции легких новорожденных, реанимационной аппаратурой.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Если говорить о мировом масштабе, одним из зафиксированных рекордов обладает Kandang Kerbau Hospital в Сингапуре. В 1956 году он был признан самым занятым роддомом в мире: за тот год в учреждении приняли более 39 тысяч родов. В последующие десятилетия это число заметно снижалось, и роддом перестал быть рекордсменом.

На сегодняшний день, по сообщению ряда СМИ, наиболее загруженные родильные палаты находятся в Маниле, столице Филиппин. Ежедневно здесь появляется на свет в среднем около 60 детей, иногда эта цифра может доходить до сотни.

А в одном из крупнейших роддомов Европы - Национальном родильном доме в Дублине - количество новорожденных немногим превышает московский аналог и составляет порядка 9 тысяч в год.