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Москва 24

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Общество

03 сентября 2014, 16:21

Три тысячи москвичей уже зарегистрировались на сайте vybory.mos.ru

здравоохранение Мосгордума образование выборы наука и инновации видеотрансляции

Фото: ИТАР-ТАСС

Около трех тысяч москвичей уже зарегистрировались на портале vybory.mos.ru, на котором будут транслироваться выборы в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителя департамента информационных технологий, основная часть пользователей зарегистрируется на сайте за несколько дней до выборов и в день голосования.

"Мы ожидаем общее количество пользователей примерно на уровне прошлого года, тогда было около 300 тысяч подключений", - добавил он.

14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

Cледить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте открыта для всех желающих. Авторизоваться пользователи могут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

Ранее Сергей Собянин поручил главе департамента информационных технологий Артему Ермолаеву организовать бесперебойное видеонаблюдение на предстоящих выборах.

"На всех избирательных участках должно быть установлено около 7 тысяч камер видеонаблюдения. Помимо этого, Общественная палата обратилась с предложением создать штаб по наблюдению за выборами и с просьбой обеспечить качественное изображение, а также включить функцию просмотра архивов при спорных ситуациях", - сообщил мэр Москвы.

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На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно. Для этого избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина досрочного голосования, фамилия, имя, отчество и место жительства. В свою очередь член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень. Досрочное голосование началось 3 сентября.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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