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Общество

03 февраля 2015, 18:41

Центр для разработки социально значимых лекарств появится в Москве

здравоохранение исследования лекарства медицина МГМУ имени Сеченова

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова планирует создать центр для разработки социально значимых лекарств. Планируется, что центр начнет свою работу уже в этом году, сообщает Агентство "Москва".

Центр трансляционной медицины будет не только создавать препараты для лечения социально значимых заболеваний, но и готовить специалистов соответствующего профиля.

В состав центра войдут лаборатории молекулярно-генетических исследований и компьютерного моделирования. Площадь нового учреждения составит около 6 тысяч квадратных метров.

Трансляционная медицина - область науки, объединяющая клиническую медицину и биотехнологии.

Напомним, 3 февраля Сергей Собянин сообщил, что отечественные производители лекарств готовы заместить большую часть импорта в Москве. Они готовы делать это при условии заключения долгосрочных контрактов.

По словам Собянина, около половины лекарств по номенклатуре приходится на российское производство, а по ценовому сегменту доля импорта составляет около 90 процентов.

Социально значимые заболевания

Социально значимыми заболеваниями в России считаются туберкулез, гепатиты B и C, ВИЧ, злокачественные опухоли, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, а также ряд расстройств психики. Препараты, которые используются для лечения таких недугов, относятся к перечню социально значимых лекарств.

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