Центр для разработки социально значимых лекарств появится в Москве

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Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова планирует создать центр для разработки социально значимых лекарств. Планируется, что центр начнет свою работу уже в этом году, сообщает Агентство "Москва".
Центр трансляционной медицины будет не только создавать препараты для лечения социально значимых заболеваний, но и готовить специалистов соответствующего профиля.
В состав центра войдут лаборатории молекулярно-генетических исследований и компьютерного моделирования. Площадь нового учреждения составит около 6 тысяч квадратных метров.
Трансляционная медицина - область науки, объединяющая клиническую медицину и биотехнологии.
Напомним, 3 февраля Сергей Собянин сообщил, что отечественные производители лекарств готовы заместить большую часть импорта в Москве. Они готовы делать это при условии заключения долгосрочных контрактов.
По словам Собянина, около половины лекарств по номенклатуре приходится на российское производство, а по ценовому сегменту доля импорта составляет около 90 процентов.
Социально значимые заболеванияСоциально значимыми заболеваниями в России считаются туберкулез, гепатиты B и C, ВИЧ, злокачественные опухоли, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, а также ряд расстройств психики. Препараты, которые используются для лечения таких недугов, относятся к перечню социально значимых лекарств.