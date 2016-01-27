Всеобщая вакцинация выгоднее полной оплаты больничных – эксперт

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В Совете Федерации предложили полностью оплачивать больничные работающих россиян в случае эпидемий.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейенов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что экономически гораздо выгоднее проводить всеобщую вакцинацию.

"Это реализуемое предложение, но есть и экономический вопрос. С одной стороны, грипп наносит серьезный урон ВВП России. По наши подсчетам, мы ежегодно теряем в экономике из-за эпидемий примерно 1,5 процента от общего объема ВВП. Но если мы будем оплачивать больничные полностью, то ущерб экономике будет еще больше. Нужно вводить всеобщую вакцинацию. Сегодня она добровольная, и люди в большей части не вакцинируются", – пояснил он.

В России предложили полностью оплачивать больничные в случае эпидемий

С предложением оплачивать больничные в случае эпидемий полностью выступил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов. По мнению сенатора, действующий порядок расчета заставляет граждан переносить опасную инфекцию "на ногах", способствуя ее дальнейшему распространению.

"По оценкам экспертов, менее 20 процентов работающих россиян в случае заболевания берут больничный лист. Распространяется практика замены "больничных" дней днями из очередного отпуска, что также отрицательно сказывается на производительности труда и работоспособности граждан", – говорится в его письме.

Напомним, 26 января в Москве была объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости с 18 по 24 января превысил эпидемический пороговый уровень на 37,8 процента, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 53 процента.

В столице работает оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Организованы мобильные рабочие группы, которые в усиленном режиме отслеживают маршрутизацию пациентов и их лечение, а также вопросы своевременной организации дополнительных коек в медицинских учреждениях.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные медики зафиксировали за декабрь 2015 и январь текущего года смерть семи человек из-за осложнений после гриппа.