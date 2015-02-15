"Широкая" версия амнистии поддержана президентским советом

Президентский совет по правам человека поддержал "широкую" амнистию

Президентский совет по правам человека поддержал "широкую" версию амнистии. Документ предполагает включить в список нарушителей по административным статьям.

Например, срок лишения водительских прав может быть сокращен вдвое. Или может быть аннулирован штраф за неправильную парковку, если он не оплачен на момент объявления амнистии. Документ передан на рассмотрение в администрацию президента.

Ранее предусматривалось прощение только по некоторым уголовным преступлениям. Амнистия может быть объявлена 9 мая в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне.