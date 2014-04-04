Судимым за разбой или убийство запретят покупать оружие

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Людям, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления, запретят покупать охотничье и травматическое оружие, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, поправки в закон "Об оружии" запрещают лицензирование тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость, кто нарушил общественный порядок, общественную безопасность или правила охоты.

Публикуемые в "Российской газете" нововведения уточняют и правила приобретения спортивного оружия – пистолеты вместе с патронами могут купить спортсмены-разрядники, а нарезные винтовки - спортсмены, занимающиеся олимпийскими видами.

Кроме того, в законе говорится о списке профессий, которые дают право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом. Эти списки должны составлять и утверждать региональные органы власти.

Отметим, что до конца 2014 года огнестрельное оружие выдадут охранникам в аэропортах.

Также правительство России разработало перечень оружия для создаваемых подразделений транспортной безопасности. Проект постановления размещен на едином портале нормативных правовых актов.

Охранникам, работающим на вокзалах, в аэропортах и портах, предлагается выдавать пистолеты или револьверы. Работникам на внешних постах транспортных объектов дополнительно выдадут гладкоствольные ружья с боевыми патронами и резиновыми пулями.