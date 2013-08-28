Получить водительские права можно будет только после трех экзаменов

Экзамен на водительские права будет проходить в два этапа

МВД подготовило проект закона, ужесточающий правила получения водительских прав. Если его примут, получить удостоверение можно будет только после трех экзаменов - одного теоретического и двух практических. При этом за каждый из них придется платить отдельные госпошлины. Предполагается, что это будет финансово стимулировать кандидатов в водители более качественно готовиться к испытаниям.

Изменен и сам порядок сдачи экзаменов. Во время первого будут проверять теорию и первоначальные навыки вождения. Затем, после прохождения курса практического вождения сдается экзамен по вождению в условиях дорожного движения. Далее испытуемому будут выдавать экзаменационный лист с отметкой о сдаче, на основании которого его допустят к учебной езде на дорогах.

Тем, кто не сдал экзамены больше трех раз, разрешат пересдачу не ранее чем через 30 дней. Одновременно увеличивается срок действия положительной оценки за теоретический экзамен с 3 до 12 месяцев.

В законопроекте также прописана возможность применения технических средств контроля - автоматизированных автодромов и комплексов видеонаблюдения. Кроме того, разрешается сдавать экзамены, как на "механике", так и на "автомате". Однако это будет указано в водительском удостоверении.

Кроме того, принимать экзамены без подготовки в автошколах больше не будут, а к экзаменаторам начнут предъявлять повышенные требования. Так, их минимальный возраст повысят с 23 до 25 лет, а водительский стаж с 3 до 5 лет.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, новый порядок сдачи экзаменов положительно повлияет на систему подготовки водителей и приведет порядок допуска к управлению транспортными средствами в соответствие с современными требованиями международных норм и стандартов.