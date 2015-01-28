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Законы

28 января 2015, 17:55

Россиянам запретят брать кредиты в иностранной валюте

законопроекты Госдума законы

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Депутаты Госдумы всерьез озаботились благосостоянием россиян, берущих кредиты в иностранной валюте. Большинство из заемщиков в настоящее время испытывает серьезные трудность с выплатой кредитов. В Госдуме зарегистрирован законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов физическим лицам, сообщает ТАСС.

Автором поправок в законодательство является депутат Андрей Озеров. Он предложил запретить гражданам брать кредиты в иностранной валюте.

По словам Озерова, многие заемщики оказываются не в состоянии возвращать долги банку из-за резкого ослабления рубля.

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Законопроект касается только физических лиц - коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.

Напомним, по данным Банка России, на 1 ноября 2014 года объем задолженности по валютным ипотечным кредитам составлял 117 миллиарда рублей. Просроченная задолженность составляла 17 миллиардов рублей, а ее доля, в отличие от рублевых кредитов, выросла с 12,7 до 14,2 процентов с начала 2014 года. За 10 месяцев прошлого года в России был выдан 661 ипотечный кредит в иностранной валюте на общую сумму 7 миллиардов рублей.

Как правило, заемщики берут кредиты в долларах и евро, но в некоторых банках ранее существовали кредитные программы, позволявшие занять средства в иенах или швейцарских франках.

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