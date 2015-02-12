Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Законы

12 февраля, 22:15

В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете курения кальяна

законопроекты Госдума законы кальян Вадим Тюльпанов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете курения кальяна в общественных местах, в том числе с использованием нетабачной смеси, сообщает ТАСС.

Автором инициативы выступил председатель комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.

По его словам, после запрета на курение кальяна с использованием табачных изделий в общественных местах "рестораны, кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление услуг курения кальяна на нетабачной (фруктовой) смеси".

"Проверить, что курится в кальяне - безникотиновая или никотиновая смесь, - проблематично. В содержании нетабачных смесей может быть каннабисная группа, анаша в небольших количествах, вредные для здоровья ингредиенты", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

"1 июня 2014 года вступила в силу основная часть антитабачного закона, курение в общественных местах было запрещено, данная норма касается в том числе и кальянов. Однако в законе оказалась брешь, которой воспользовались бизнесмены. Кальяны по-прежнему можно заказать во многих кафе и ресторанах, только вместо традиционного табака курильщикам предлагают "бестабачные фруктовые смеси для кальяна", курение которых на предприятиях общественного питания закон не запрещает", - пояснил Тюльпанов.

Сенатор также отметил, что, даже когда традиционный табак заменяют другими ингредиентами, окружающие невольно становятся пассивными курильщиками.

Ссылки по теме

Ранее первый зампред комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Султан Хамзаев предложил провести анализ содержимого кальянов.

По его словам, такая акция в Казахстане выявила в наполнителях для кальянов бактерии и вредные вещества.

Инициативу поддержала директор департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Марина Шевырева. Она отметила, что исследование можно поручить одному из научно-исследовательских институтов.

Напомним, с 1 июня 2014 года курение (в том числе и кальянов) запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках.

Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Вместо кальянов кафе стали предлагать "фруктовый пар" или смеси, причем состав этих продуктов не установлен. Как отмечал ранее вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, депутаты Госдумы и спецслужбы намерены проверить такие заведения.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать