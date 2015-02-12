В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете курения кальяна

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В Госдуму внесен законопроект о полном запрете курения кальяна в общественных местах, в том числе с использованием нетабачной смеси, сообщает ТАСС.

Автором инициативы выступил председатель комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.

По его словам, после запрета на курение кальяна с использованием табачных изделий в общественных местах "рестораны, кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление услуг курения кальяна на нетабачной (фруктовой) смеси".

"Проверить, что курится в кальяне - безникотиновая или никотиновая смесь, - проблематично. В содержании нетабачных смесей может быть каннабисная группа, анаша в небольших количествах, вредные для здоровья ингредиенты", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

"1 июня 2014 года вступила в силу основная часть антитабачного закона, курение в общественных местах было запрещено, данная норма касается в том числе и кальянов. Однако в законе оказалась брешь, которой воспользовались бизнесмены. Кальяны по-прежнему можно заказать во многих кафе и ресторанах, только вместо традиционного табака курильщикам предлагают "бестабачные фруктовые смеси для кальяна", курение которых на предприятиях общественного питания закон не запрещает", - пояснил Тюльпанов.

Сенатор также отметил, что, даже когда традиционный табак заменяют другими ингредиентами, окружающие невольно становятся пассивными курильщиками.

Ранее первый зампред комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Султан Хамзаев предложил провести анализ содержимого кальянов.

По его словам, такая акция в Казахстане выявила в наполнителях для кальянов бактерии и вредные вещества.

Инициативу поддержала директор департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Марина Шевырева. Она отметила, что исследование можно поручить одному из научно-исследовательских институтов.

Напомним, с 1 июня 2014 года курение (в том числе и кальянов) запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках.

Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Вместо кальянов кафе стали предлагать "фруктовый пар" или смеси, причем состав этих продуктов не установлен. Как отмечал ранее вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, депутаты Госдумы и спецслужбы намерены проверить такие заведения.