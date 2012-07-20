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20 июля 2012, 12:41

Людмила Алексеева посвятила свой юбилей МХГ

закон об НКО Людмила Алексеева МХГ правозащитные организации

Фото ИТАР-ТАСС

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева 20 июля отмечает свой 85-летний юбилей. Вместо подарков именинница просит оказать посильную материальную помощь ее правозащитной организации.

"Вместо подарков я прошу оказать посильную помощь Московской Хельсинкской группе, которую новым законом о некоммерческих организациях разорили", – заявила юбилярша "Интерфаксу".

Как пояснила Алексеева, МХГ отказывается от западных грантов, чтобы не подходить под категорию "иностранного агента".

Напомним, согласно принятому недавно Госдумой и утвержденному советом Федерации закону об НКО, неправительственные организации, которые получают иностранную финансовую помощь, должны быть внесены в специальный реестр НКО в качестве "иностранных агентов".

По словам Алексеевой, в последние годы гражданским активистам в России стало труднее работать, а главная проблема страны видится ей в засилии чиновников.

"Сейчас в нашей стране с правами человека лучше, чем в Советском Союзе, но гораздо хуже, чем на Западе", – сказала Алексеева. При этом она добавила, что сейчас правозащитникам "несравненно труднее, чем в 90-е годы, при президентстве Ельцина".

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