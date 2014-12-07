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Новости культурного мира

07 декабря 2014, 12:40

Государственному Эрмитажу исполнилось 250 лет

юбилеи Эрмитаж Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

С 7 по 9 декабря Эрмитаж, один из самых известных музеев мира, отмечает 250-летие. Праздничные мероприятия открылись накануне в Санкт-Петербурге 3D-спектаклем "Бал истории", спроецированным на фасад Главного штаба музея. Зрителям показали основные этапы истории Эрмитажа – от XVIII века до наших дней.

В честь юбилея в Эрмитаже пройдет несколько крупных выставок и праздничных мероприятий. Так, в Главном штабе открыли масштабную выставку великого английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. В восточном крыле штаба выставили 25 его работ из разных музеев Великобритании, сообщается на сайте музея.

Британский музей передал в Россию один из своих экспонатов – скульптуру речного бога Илиссоса, которую будут показывать в Римском дворике Нового Эрмитажа с 6 декабря до 18 января. Эта скульптура некогда украшала греческий Парфенон. С 1816 года она входит в постоянную экспозицию Британского музея. Стоит отметить, что музей впервые в истории передал свой экспонат в другую страну.

Государственному Эрмитажу исполнилось 250 лет

Завершатся торжественные мероприятия 9 декабря. Центральным событием станет представление после реставрации Большой церкви Зимнего дворца. В этот день в Белоколонном зале Зимнего дворца также откроют постоянную экспозицию "Оружейное искусство Ближнего Востока XV-XIX вв".

О Государственном Эрмитаже

Государственный Эрмитаж – крупнейший в стране и один из крупнейших в мире художественный и культурно-исторический музей. Музей возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II, после того, как ей были переданы из Берлина 317 картин из частной коллекции живописи Йоханна Эрнста Гоцковского. Первоначально коллекция размещалась в Малом Эрмитаже.

В 1852 году из коллекции был сформирован и открыт для посещения публики Императорский Эрмитаж.

В наши дни Эрмитаж – сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной Невы. Главным зданием принято считать Зимний дворец. Коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства, начиная с каменного века и до нашего столетия.

Днем рождения Эрмитажа считается 7 декабря, день святой Екатерины.

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