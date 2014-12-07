Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

С 7 по 9 декабря Эрмитаж, один из самых известных музеев мира, отмечает 250-летие. Праздничные мероприятия открылись накануне в Санкт-Петербурге 3D-спектаклем "Бал истории", спроецированным на фасад Главного штаба музея. Зрителям показали основные этапы истории Эрмитажа – от XVIII века до наших дней.

В честь юбилея в Эрмитаже пройдет несколько крупных выставок и праздничных мероприятий. Так, в Главном штабе открыли масштабную выставку великого английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. В восточном крыле штаба выставили 25 его работ из разных музеев Великобритании, сообщается на сайте музея.

Британский музей передал в Россию один из своих экспонатов – скульптуру речного бога Илиссоса, которую будут показывать в Римском дворике Нового Эрмитажа с 6 декабря до 18 января. Эта скульптура некогда украшала греческий Парфенон. С 1816 года она входит в постоянную экспозицию Британского музея. Стоит отметить, что музей впервые в истории передал свой экспонат в другую страну.



Государственному Эрмитажу исполнилось 250 лет

Завершатся торжественные мероприятия 9 декабря. Центральным событием станет представление после реставрации Большой церкви Зимнего дворца. В этот день в Белоколонном зале Зимнего дворца также откроют постоянную экспозицию "Оружейное искусство Ближнего Востока XV-XIX вв".