В столичных МФЦ будут проходить выставки и встречи со знаменитостями

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В многофункциональных центрах столицы будут приобщать горожан к культуре. Помимо проведения выставок в районных отделениях будут проходить встречи с интересными людьми, сообщили Агентству "Москва" в пресс-центре организации.

"Первая такая встреча состоялась в День кино, 27 августа в МФЦ "Беговой", где посетители смогли пообщаться со звездой ситкома "Папины дочки", исполнявшей роль Маши, актрисой Мирославой Карпович", - рассказали в пресс-службе.

Творческая встреча с актрисой продолжалась четыре часа. За это время Карпович рассказала, как она стала актрисой, а также о своих новых работах в телевизионных и театральных проектах.

"Чтобы посетителям было комфортно ожидать получения документов и в следующий раз они пришли с хорошим настроением, руководство МФЦ ищет необычные варианты, как клиентам центров провести свое время с пользой", - пояснили в пресс-службе МФЦ.

"Москва в цифрах": Многофункциональные центры

Предполагается, что такие встречи станут регулярными. В частности, следующим гостем одного из районных отделений МФЦ может стать композитор, учитель певца Дмитрия Маликова, Сергей Филатов. Эта встреча будет приурочена ко Дню музыки.

Стоит отметить, что сейчас сразу в нескольких столичных центрах госуслуг проходят выставки работ как известных признанных художников, так и простых москвичей. Так, в МФЦ "Тимирязевский" представлены картины народного художника России Сергея Андрияки, в МФЦ "Алтуфьевский" - цветочные композиции местной жительницы Ольги Калягиной, в МФЦ "Беговой" - рисунки учеников кадетской школы.

Также в МФЦ "Куркино" и "Лефортово" проходят выставки по истории этих районов. Помимо этого, в МФЦ организуют мастер-классы для взрослых и детей, лекции и компьютерные курсы.

Напомним, в рамках летнего опроса о новых возможностях МФЦ жители столицы оценили качество оказания госуслуг в многофункциональных центрах, скорость обслуживания, доброжелательность и вежливое отношение сотрудников.

В начале месяца в приложении "Активный гражданин" москвичей спрашивали о том, как улучшить столичные МФЦ. У них интересовались, как им удобнее оценить работу сотрудников центров госуслуг, нужны ли предзапись на получение госуслуг и специальная форма для сотрудников МФЦ, а также какую инфографику москвичи хотят видеть на экранах в многофункциональных центрах.

На сегодняшний день в Москве работают 95 многофункциональных центров. Они предоставляют более 150 услуг и более двухсот видов документов. Ежедневно многофункциональные центры государственных услуг обслуживают более 40 тысяч посетителей.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Кроме того, на этой неделе в Москве стартовал пилотный проект по выдаче студентам социальных карт в многофункциональных центрах. С 4 августа заявки от студентов начали принимать семь столичных МФЦ. Получать соцкарты там будет проще, чем в кассах метро. В дальнейшем столичную подземку планируется освободить от этой обязанности.

На данный момент студенты могут прийти и подать заявление на оформление социальной карты в районах Лефортово, Красносельский, Сокол, Замоскворечье, Нагорный, Нагатино-Садовники и Очаково-Матвеевское. Пилот продлится до сентября, после чего будут подведены итоги. В случае успеха практику распространят на остальные МФЦ.