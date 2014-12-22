Бывшие республики СССР откроют выставки в обновленных павильонах ВДНХ

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Бывшие республики СССР откроют свои экспозиции в отреставрированных павильонах ВДНХ, заявила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, на ВДНХ будут представлены Армения, Казахстан, Азербайджан и Белоруссия. Сергунина отметила, что Армения перепрофилирует свой павильон с торговой на выставочную функцию, сообщает "Интерфакс".

Кыргызский павильон (бывший павильон "Эстония") оформили в национальном стиле. Предполагается также, что Абхазия заедет в павильон "Химия", а Молдова займет павильон №10 "Стандарты". Проекты реставрации и экспозиционного наполнения этих павильонов находятся в разработке.

Кроме того, в павильоне №57 откроется постоянная экспозиция "Дом Романовых", часть выставки при этом отдадут под "Дом Рюриковичей". Кроме того, гостям павильона расскажут о трагических событиях 1917 года, произошедших с царской семьей.

Отметим, что Узбекистан и Украина отказались от своих павильонов на ВДНХ.