Что смотреть на биеннале "Мода и стиль в фотографии"

В МАММ открылась биеннале "Мода и стиль в фотографии"

16 февраля в рамках Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии", стартовавшей на прошлой неделе, открываются новые выставки (полный список – тут). Биеннале проходит на разных площадках города до весны (отдельные проекты – до лета).

Дэвид Боуи, Альфред Хичкок и Стив Джобс в объективе Альберта Уотсона, сюрреалистический иллюзионизм и видеопроект, завоевавший в прошлом году премию Кандинского. Какие выставки нельзя пропустить на биеннале – читайте в материале M24.ru.

"Бальтус" Альберта Солдатова

Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 16 февраля – 29 марта

Где : Московский музей современного искусства





Проект "Бальтус" – это не фото, но видео, которое завоевало в прошлом году премию Кандинского в номинации "Молодой художник. Проект года". "Бальтус" рассказывает о современном человеке – безыдейном, ищущем комфорта и получающем, благодаря интернету, массу разрозненной информации.

Состоит "Бальтус" из десяти сцен, которые воспроизводят сюжеты художника Бальтуса. За кадром – вялые и полубессмысленные диалоги, составленные из фраз, взятых из соцсетей.

Masters/Servants Лилии Ли-ми-ян

Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 19 февраля – 29 марта

Где : Московский музей современного искусства





Лилия Ли-ми-ян исследует тему взаимодействия господ и их слуг. Она сняла представителей обеспеченных семей вместе с их горничными, управляющими, кухарками. Фотохудожница выясняет, как определить ту дистанцию, которую следует держать между собой соискателям и нанимателям.

Мэри Рейд Келли

Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 19 февраля – 29 марта

Где : Московский музей современного искусства





Еще одно видео, которое покажут в Москве в рамках биеннале, – это проект художницы Мэри Рейд Келли.

Келли завоевала репутацию отличного сюрреалиста – сняла историю про странных людей в масках. Суть – проиллюстрировать человеческое желание выйти за границы мужских и женских ролей, обусловленные культурой и историей.

"Красота повседневности" Робера Дуано

"Поцелуй на площади Отель-де-Виль" Робера Дуано. Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 12 февраля – 10 мая

Где : Мультимедиа Арт Музей





Робер Дуано – один из величайших фотографов XX века. Он был мастером жанровых сцен, с любовью и энтузиазмом создававшим снимки "своего" Парижа. Французская столица в его объективе – это лирический и утонченный город. Снимки Дуано вошли в историю и стали классикой: именно он стал автором знаменитой фотографии "Поцелуй на площади Отель-де-Виль".

"Сюрреалистический иллюзионизм. Фотографические фантазии начала XX века"

Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 26 февраля – 19 апреля

Где : Мультимедиа Арт Музей





В конце 1890-х Европу захватили фотографические открытки. Они печатались не полиграфическим способом, как сейчас, а "по-настоящему": с помощью процессов экспозиции и проявки. Тогда не было ни "фотошопа", ни цветных снимков – а потому собственные фантазии создатели открыток воплощали, комбинируя снимки и рисунки, делая фотомонтаж и раскрашивая свои произведения вручную.

На этих уникальных открытках – сюрреалистические пейзажи и сюжеты, кентавры и странные животные, люди-рыбы, лилипуты, живые марионетки и многое другое.

"Мода и вымысел" Джана Паоло Барбьери

Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 26 февраля – 5 апреля

Где : Мультимедиа Арт Музей





Барбьери, родившийся в Милане в 1938 году, делал съемки для коллекций Баленсиага, Сен-Лорана. Он стал автором фотографии, которая украсила первый номер итальянского Vogue в 1965 году. Имя этого фотографа прочно ассоциируется с кутюрье, коллекции которых он фотографировал, – Валентино, Армани, Версаче.

Джан Паоло Барбьери делал портреты Софи Лорен, Одри Хепберн, Вивьен Вествуд, которые стали символами изысканного и стильного гламура. Снимки этого фотографа воссоздают атмосферу кинематографа (Барбьери получил образование в сфере драматического искусства).

Альберт Уотсон

Портрет Стива Джобса, фотограф Альберт Уотсон. Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 28 февраля – 10 мая

Где : Мультимедиа Арт Музей





Альберт Уотсон – настоящая легенда современной фотографии. Он снимал Дэвида Боуи и Альфреда Хичкока, Джека Николсона и Кейт Мосс, Майкла Джексона и Джонни Деппа. Уотсон делал снимки для постеров к фильмам "Убить Билла" и "Мемуары гейши". Именно он создал самый известный портрет Стива Джобса – на котором основатель Apple пристально смотрит прямо в камеру.

В МАММ представят как фотографии известных персон, так и снимки из различных художественных фотопроектов Уотсона.

"Традиция и каприз" Феликса и Поля Надара

Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 13 марта – 26 апреля

Где : Мультимедиа Арт Музей





В рамках "Моды и стиля в фотографии" покажут и старинные снимки – например, Феликса и Поля Надара, отца и сына. Феликс родился в Париже в 1820 году. Именно этому художнику принадлежит первая в мире фотография с воздуха (чтобы сделать ее, Феликс полетал над французской столицей на воздушном шаре). Он снимал, кроме того, Шарля Бодлера, Саму Бернар, Эрнеста Шеклтона.

Поль Надар, сын Феликса, был талантливым коммерсантом, который превратил производство портретов в почти что поточное производство.

"Как рождается мода. 100 лет фотографии из архива Conde Nast"

Фото: mamm-mdf.ru

Когда : 28 марта – 7 июня

Где : Мультимедиа Арт Музей





Издательство Conde Nast было основано в 1909 году. Именно оно выпускает такие журналы, как GQ, Vogue, Tatler. Зрители выставки увидят лучшие модные снимки, созданные фотографами издательства за его более чем 100-летнюю историю.