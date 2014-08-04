Работа выставки "Квартира-музей" в ГМИИ Пушкина продлена до сентября

Фото: arts-museum.ru

Работа выставки "Квартира-музей" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина продлена до 15 сентября в связи с популярностью проекта.

Как сообщили M24.ru в ГМИИ имени Пушкина, с 16 апреля выставку посетили более 13 тысяч человек.

Ранее планировалось, что выставка, которая знакомит с атмосферой квартир отечественных коллекционеров, архитекторов и художников будет работать до августа.

Выставкой "Квартира-музей" открылось второе помещение отдела личных коллекций, который в 2014 году отмечает 20-летний юбилей.

В своеобразной "коммуналке", интерьеры которой нужно додумывать самостоятельно, можно увидеть мастерскую архитектора Якова Чернихова, а также квартиру коллекционера Игоря Сановича. В последней соседствуют друг с другом самые различные предметы искусства.

Мастерская Чернихова представлена в виде кабинета чертежника, обитель Сановича напоминает структурированную художественную инсталляцию из произведений искусства.

"Этот выставочный проект продолжит экспозиционную традицию, в соответствии с которой были созданы залы "Мастерская Дмитрия Краснопевцева", наследия художницы Татьяны Мавриной и коллекции Елены Макасеевой в здании Отдела личных коллекций", – отметили в ГМИИ имени Пушкина.

Кураторы выставки Марина Лошак, Наталия Автономова, Алла Луканова, Анна Чудецкая.

Стоимость билета - 200 рублей.