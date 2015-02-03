В музее Пушкина вспомнят Франца Кафку

Франц Кафка

В выставочных залах Государственного музея А.С. Пушкина на Арбате 6 февраля открывается экспозиция, посвященная одному из самых загадочных писателей XX века - Францу Кафке. Здесь представят живопись, графику и различные документы, связанные с жизнью и творчеством автора "Замка", "Процесса", "Превращения", сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Зрители выставки, приуроченной к Году литературы, увидят всего около 70 экспонатов, в том числе работы художников Гавриловой, Зозули, Перевезенцева и многих других. Организаторы отмечают, что в рамках проекта "Кафка" можно будет познакомиться с наиболее выразительными и абстрактными иллюстрациями к книгам великого писателя.

Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в Праге. Он стал одним из самых выдающихся немецкоязычных писателей прошлого века. Его творчество относят к литературе абсурда. Большинство произведений Кафки (в том числе "Замок", "Процесс" и другие) были опубликованы уже после смерти автора.

Публикацией сочинений писателя занимался его друг и душеприказчик Макс Брод. Выпустив книги, Брод пошел против воли Кафки: перед смертью тот завещал сжечь все написанные им произведения.

Выставка "Кафка" открыта до 22 марта.