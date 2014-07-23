МГИК помог всем кандидатам устранить недочеты в документах - Горбунов

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Мосгоризбирком помог всем кандидатам, обратившимся в городскую комиссию с вопросами по оформлению документов, заявил на пресс-конференции председатель МГИК Валентин Горбунов.

"У многих партий нет опыта выдвижения, и многим по два-три раза наши юристы помогали устранить недостатки, различные недочеты. Такое же отношение было и в окружных избирательных комиссиях", - сказал глава МГИК.

Горбунов подчеркнул, что МГИК несколько раз писал инструкции в окружные комиссии с разъяснением, что подход ко всем кандидатам в ходе проверки подписных листов должен быть одинаковый, вне зависимости от политических взглядов.

Валентин Горбунов отметил, что в Мосгоризбирком поступило лишь три обоснованные жалобы, связанные с регистрацией кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По словам главы МГИК, один кандидат пожаловался на вынесение ему окружной комиссией двух предупреждений за нарушение избирательного законодательства. Горбунов отметил, что городской избирком рассмотрел жалобу, признал ее неправомерной и отменил предупреждения.

Другая жалоба была связана с недостаточным объемом проверки подписных листов у трех кандидатов-самовыдвиженцев. Как пояснил глава МГИК, членами городской комиссии и экспертами была организована перепроверка подписей.

В третьем случае выяснилось, что кандидат выдвигался от одной партии, а оказался членом другой. Ему было отказано в регистрации.

Также Горбунов отметил, что окружные избирательные комиссии отказали в регистрации только 15 кандидатам в депутаты Мосгордумы. Он пояснил, что на выборах 2009 года в регистрации было отказано 77 кандидатам, на выборах в Мосгордуму шестого созыва отказ получили только 15 человек, предоставивших документы в избирком.

Всего кандидатами в депутаты Мосгодумы зарегистрировано 273 человека. Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".