На горячую линию Мосгоризбиркома поступает 50 обращений в день - Горбунов

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Сотрудники горячей линии Мосгоризбиркома (8(495)633-51-56) принимают до 50 обращений в день, сообщил Агентству "Москва" глава МГИК Валентин Горбунов.

Он отметил, что обращений пока немного и они носят информационный характер – как правило, у специалистов спрашивают об окружных комиссиях, избирательных участках и списках избирателей.

Кроме того, свою горячую линию откроет и сайт vybory.mos.ru, уже объявлен соответствующий тендер. На сайте можно будет следить за ходом голосования.

Напомним, что в Единый день голосования 14 сентября 2014 года пройдут выборы в Московскую городскую Думу. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

Согласно принятому закону в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию предшествуют дебаты, которые начались 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы предоставили бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Добавим, что 16 августа стартовала предвыборная агитация.