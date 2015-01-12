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12 января 2015, 17:22

Московский индустриальный университет будет присоединен к машиностроительному

вузы реорганизация институты

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) и Московский государственный индустриальный университет будут реорганизованы. Согласно приказу, размещенному на сайте Минобрнауки, МГИУ станет структурным подразделением МАМИ.

Кроме того, все шесть филиалов МГИУ в Вязьме и Рославле (Смоленская область), Жуковском и Сергиевом Посаде (Московская область), Кинешме (Ивановская область) и Кирове становятся филиалами МАМИ.

По словам ректора МАМИ Андрея Николенко, новая структура объединенного университета будет сформирована к новому учебному году и заработает с 1 сентября 2015 года. В его обращении, опубликованном на сайте МГИУ, говорится, что перевод обучающихся также запланирован на 1 сентября. Студенты МГИУ - выпускники этого учебного года - получат дипломы своего вуза.

"Решение, принятое нашим учредителем (Минобрнауки) направлено на повышение эффективности системы высшего образования и создание сильного конкурентоспособного университета, ориентированного на удовлетворение потребностей ключевых отраслей экономики, предприятий Московского региона в высококвалифицированных кадрах, в первую очередь, инженерно-технического профиля", - заявил Николаенко.

При этом он подчеркнул, что процесс объединения двух вузов может быть не простым.

"Поэтому считаю, что исключительно в процессе открытого диалога, при наличии возможности каждому выразить свою точку зрения и тщательном анализе интеллектуального потенциала мы сможем найти оптимальные решения по организации деятельности университета, его дальнейшему эффективному функционированию", - отметил Николенко.

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Так, на официальных сайтах МГИУ и МАМИ открыт специальный раздел, где каждый сможет выразить свое видение структуры объединенного университета и предложить конкретные идеи. "Вся полученная информация будет тщательно изучена, особую ценность будут иметь ваши предложения, направленные на создание благоприятных условий для комплексного развития вуза", - заключил ректор.

Напомним, что в прошлом году эксперты комиссии по мониторингу российских вузов заявляли, что 8 государственных высших учебных заведений и 206 их филиалов, а также 85 негосударственных вузов и 226 их филиалов нуждаются в реорганизации.

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