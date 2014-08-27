На вокзалах будут принимать электронные билеты на электрички

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В течение года на вокзалах Москвы появятся устройства для считывания билетов на электрички со смартфонов. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя Региональной энергетической комиссии города Москвы Александр Синев.

"Думаю, в течение года начнется внедрение считывающих устройств на крупных вокзалах. При посадке человек сможет воспользоваться такой системой," - сказал Синев.

Он добавил, что сейчас подобные устройства работают в столичных аэропортах. На каких вокзалах будет действовать нововведение, пока неизвестно.

Напомним, возможность оплачивать проезд на наземном общественном транспорте с помощью телефона появится у москвичей в конце этого года. Для этого валидаторы оснастят новым программным обеспечением, а пассажирам понадобятся специальные SIM-карты, разработкой которых уже занимаются мобильные операторы.

Схема оплаты будет такова: пассажир отправляет SMS на короткий номер своего оператора, в ответ ему приходит сообщение, содержащее электронный билет. После этого каждый раз, как человек заходит в общественный транспорт, он должен приложить свой мобильный к валидатору, чтобы можно было пройти в салон через турникет.

В конце месяца со счета мобильного будет списана сумма, потраченная владельцем мобильного на проезд, в зависимости от того, сколько раз он оплачивал маршрут с помощью своего гаджета.

Большая тройка операторов уже подтвердила свое намерение участвовать в реализации проекта.