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Москва 24

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Общество

29 декабря 2014, 12:21

Запущен сервис для наблюдения за катками и ярмарками онлайн

видеонаблюдение здравоохранение образование пешеходные зоны ярмарки связь катки Окно в город наука и инновации

"Утро": Москвичи смогут наблюдать за событиями на новогодних площадках

На сайте столичного департамента информационных технологий начал работу сервис "Окно в город". С его помощью москвичи смогут оценить загруженность городских катков, рождественских ярмарок фестиваля "Путешествие в Рождество", пешеходных зон и музеев, сообщили M24.ru в пресс-службе ДИТ.

"Окно в город" впервые предоставляет жителям города доступ к системе городских камер видеонаблюдения. Подключиться к трансляции может любой пользователь. При этом москвичи не смогут поворачивать камеру и пользоваться зумом, эти возможности по-прежнему останутся только у правоохранительных органов и городских служб, подчеркнули в пресс-службе.

Доступ к камерам предоставляется бесплатно. "Окно в город" будет работать до конца зимних каникул. Но, если сервис окажется популярным, департамент может продлить его работу.

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Всего для просмотра доступно 30 камер с 17 площадок. В частности, в объектив камер попали катки на ВДНХ, Поклонной горе и в Парке Горького.

Инициаторами создания сервиса стали сами москвичи, которые обратились с этой идеей в ДИТ после открытия катка на ВДНХ, добавили в пресс-службе.

Отметим, городская система видеонаблюдения включает порядка 140 тысяч камер. Доступ к ним имеют около 15 тысяч сотрудников органов исполнительной власти и правопорядка. Ознакомиться с местами установки камер в жилом секторе можно на московском портале открытых данных. Кроме того, для предварительного заказа архивных видеоданных любой москвич может позвонить на единую "горячую линию" по телефону (495) 587-00-02.

Как работает система городского видеонаблюдения

Напомним, ранее глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил M24.ru, что горожанам пригодится и трансляция с камер около большинства городских музеев, которые с 2012 года работают бесплатно во время зимних каникул. "Сегодня интерес к бесплатному посещению музеев ничуть не меньше, чем в первый год проведения акции, когда были большие очереди. Сейчас галереи не просто бесплатно проводят выставки, но и разрабатывают праздничную программу с участием актеров, студентов театральных вузов и музыкантов", - заявил Герасимов.

Он также добавил, что сервис поможет горожанам не только избежать очередей на мероприятиях, но и послужит рекламой праздников. "Возможно, кто-то из любопытства посмотрит, что происходит на городских площадках и тоже захочет прийти", - пояснил депутат.

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