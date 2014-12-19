У московских контролеров с 1 января появятся видеорегистраторы

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С 1 января 2015 года у некоторых московских контролеров появятся видеорегистраторы, рассказал журналистам в пятницу глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

По его словам, пилотный проект позволит записывать на видео весь процесс работы контролеров. Эти данные будут использованы для урегулирования конфликтных ситуаций. При этом Дьяков добавил, что от видеорегистраторов могут отказаться из-за падения курса рубля, передает корреспондент M24.ru.

Ранее M24.ru сообщало, что московские контролеры будут патрулировать общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Камеры прикрепят на пиджаки, чтобы снимать на видео проверку билетов у пассажиров. Всего планируется закупить 500 видеорегистраторов.

По мнению экспертов, они могут защитить контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров - от грубого обращения проверяющих.

Источник в ГКУ "Организатор перевозок" пояснил, что контролерам решено выдать именно видеорегистраторы, так как они более компактные и надежные, чем обычные камеры. Видеорегистратор меньше пострадает при падении, его удобнее прикрепить на одежду. "Вес устройства не должен превышать 175 граммов, минимальное время записи - 15 часов", - отметил собеседник M24.ru.

500 видеорегистраторов и 1500 карт памяти могут стоить около 12 млн рублей.

Напомним, контролер может выписать пассажиру штраф, если тот предъявит паспорт. Если же безбилетник откажется, контролер не имеет права заставить его показать документы, а должен доставить в полицию.

Сейчас в Москве работают 341 контролер в наземном транспорте и 216 в метро. За первое полугодие 2014 года они поймали 134 тысячи безбилетников и 15 тысяч пассажиров, которые пытались воспользоваться чужими льготными проездными. Общая сумма штрафов за этот период составила 157 миллионов рублей.