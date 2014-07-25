Директор Bicycle Film Festival Брендт Барбур – о велодвижении в Москве

"Интервью": Брендт Барбур - об идее создания Bicycle Film Festival

В Москве проходит международный фестиваль фильмов о велосипедах Bicуcle Film Festivаl. О том, как родилась идея мероприятия, кто выступает продюсером фестиваля и сколько людей примут в нем участие, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал бессменный директор Bicycle Film Festival Брендт Барбур.

- Идея фестиваля Bicуcle Film появилась еще в 2011 году. За эти годы популярность велосипедов возросла. Вы сами стали чаще кататься на велосипеде?

- Наверное, я стал кататься меньше, так как постоянно занят.

- А как родилась идея фестиваля?

- Меня сбил автобус, когда я ехал на велике в Нью-Йорке. Я решил, что надо извлечь из этого опыта нечто позитивное. Так родилась идея популяризировать велосипеды посредством кино, изобразительного искусства, вечеринок.

- Кто продюсирует фестиваль?

- У нас есть продюсеры по всему миру, так как фестиваль проходит в 30 городах. Если говорить о Москве, то это, например, Владимир Кумов.

- Насколько выросло число участников фестиваля в этом году?

- Мы только начали тур. Москва стала первым городом после Нью-Йорка, где мы проведем фестиваль. Поэтому пока рано говорить о количестве гостей. Но мы ожидаем, активного участия.

- В какой стране больше всего поклонников фестиваля?

- Думаю, в Италии очень любят кинофестиваль Bicуcle. Еще в Японии. И очень хочется верить, что и в России.

- Почему именно эти страны?

- Наверное, там люди начинают чувствовать вкус к велодвижению. В Москве также появляется тяга к езде на велосипедах. Здесь такие проблемы с пробками! Поэтому велосипед кажется неплохим способом передвижения.

- Кто ваши единомышленники?

- Все, кто катается на велике. Сейчас это молодежь. Но я бы не хотел сужать этот круг, потому что любой может разделять мои убеждения.

- Как вы считаете, велосипедная культура популярна в Москве?

- Может, не настолько популярна, как в Амстердаме или в Лондоне. Но очевидно, что со времен моего последнего визита в Москву количество велосипедистов значительно выросло.

- А кто создал вечеринку Gold Sprints?

- Мы частенько устраивали в разных городах мира такие вечеринки в рамках нашего фестиваля. Это были гонки на роллерных велосипедных станках, на стационарно закрепленных на этих станках велосипедах. Они проводятся уже более 100 лет по всему миру. Gold Sprints появился в Швейцарии под эгидой пивоваренной компании. Они провели мировой чемпионат еще в 1990-е годы.

- Какие фильмы из программы этого года вам нравятся больше всего?

- Я составляю программу каждого фестиваля с самого начала и по сей день. Думаю, там каждый что-то для себя найдет. Если вам не нравится идея фестиваля Bicуcle, вы можете сначала посетить программу короткометражных фильмов. Из игровых лент я бы выделил "Чистый дух". Это фильм о голландской команде на Le Tour de France, которые заявили, что принципиально не используют допинг. А ведь этот вид спорта в последнее время погряз в допинговых скандалах.

- Как вы находили фильмы и составляли программу "История велосипеда"?

- Свои картины нам присылают самые разные режиссеры: от студентов до известных мастеров мирового кинематографа. Все они создают фильмы о велосипедах. Подача заявок у нас проходит в начале каждого года.

- Какие фильмы вы покажете гостям фестиваля в этом году?

- Я уже упомянул фильм "Чистый дух" и короткометражную программу. Есть также фильм американского режиссера Джона Лина "Я в порядке". Автор картины сейчас в Москве в качестве приглашенного гостя. Также весьма интересен фильм "Дорожный мудрец" Лукаса Брунеля. Он представил на фестивале сразу два фильма. Второй посвящен его путешествию из Панамы в Колумбию. Это невероятно, через такие джунгли на велосипеде, наверное, никто до него не проезжал.

- Фильмы были сняты специально для московского фестиваля?

- Многие ленты снимаются для кинофестиваля Bicуcle. Они презентуют свои картины у нас и затем могут представлять их на других фестивалях.

- Расскажите о турнире Bike Polo.

- Это вновь возродившийся, но достаточно старый вид спорта. Обычное поло - на лошадях, это когда всадники ударяют по мячу клюшкой. А у нас в этой игре участвуют велосипедисты. Это даже ближе к хоккею, чем к поло.

- Что вы хотели донести до людей посредством фестиваля?

- Я создал фестиваль Bicуcle для развлечения, для прославления велодвижения. Цель проекта – сделать людей веселыми.