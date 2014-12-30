Обладательница двух "Оскаров" Луиза Райнер скончалась в возрасте 104 лет

Луиза Райнер. Фото: imdb.com

Австрийская и американская актриса и обладательница двух премий "Оскар" Луиза Райнер скончалась в Лондоне, не дожив чуть менее двух недель до своего 105-летия.

Как рассказала дочь актрисы, Райнер болела пневмонией, сообщает Variety.

Луиза Райнер родилась 12 января 1910 года. Она стала первой актрисой, получившей два "Оскара" (причем премии ей вручили одну за другой - в 1937 и 1938 годах).

Райнер выросла в Вене, однако в 1935 году была вынуждена уехать в Голливуд, так как была еврейкой, а Австрия готовилась стать частью гитлеровской Германии.

Актриса снялась в таких картинах, как "Великий Зигфелд", "Благословенная земля" (за роли в них Ранер получила премии "Оскар"), "Большой вальс". Она также рассматривалась на роль Скарлетт О’Хары в "Унесенных ветром". В конце 1950-х Райнер предлагали сняться в "Сладкой жизни" Федерико Феллини, однако она отказалась.

В возрасте 87 лет актриса сыграла в венгерской киноверсии произведения Федора Достоевского "Игрок".

Большую часть жизнь Райнер провела в Великобритании, она жила в квартире, принадлежавшей ранее Вивьен Ли.