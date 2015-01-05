Умерла режиссер документального кино Дарья Хлесткина

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова
Режиссер-документалист Дарья Хлесткина умерла 3 января после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Гильдии неигрового кино и телевидения.
Она родилась в Москва в 1973 году, в 2009 году закончила мастерскую Марины Разбежкиной.
Дарья Хлесткина. Фото: rgdoc.ru
Дарья успела снять один полнометражный фильм "Последний лимузин" о жизни рабочих спеццеха ЗИЛа и последнем заказе классических
кабриолетов для Парада Победы.
"Последний лимузин" был назван лучшим полнометражном фильмов на фестивале "Артдокфест-2013" и получил премию "Лавровая ветвь" как "лучший кинофильм".
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