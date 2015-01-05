Умерла режиссер документального кино Дарья Хлесткина

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

Режиссер-документалист Дарья Хлесткина умерла 3 января после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Гильдии неигрового кино и телевидения.

Она родилась в Москва в 1973 году, в 2009 году закончила мастерскую Марины Разбежкиной.

Дарья Хлесткина. Фото: rgdoc.ru

Дарья успела снять один полнометражный фильм "Последний лимузин" о жизни рабочих спеццеха ЗИЛа и последнем заказе классических

кабриолетов для Парада Победы.

"Последний лимузин" был назван лучшим полнометражном фильмов на фестивале "Артдокфест-2013" и получил премию "Лавровая ветвь" как "лучший кинофильм".