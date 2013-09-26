Улицу в Москве могут назвать в честь писателя-фантаста Кира Булычева

Писатель Кир Булычев (Игорь Можейко). Фото: ИТАР-ТАСС

Улица в честь советского писателя-фантаста Кира Булычева может появиться в Москве.

Соответствующее предложение уже поступило в городское правительство и будет рассмотрено в комитете общественных связей, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

В этой связи заммэра отметил, что до сих пор в названиях улиц и проездов Москвы не увековечены имена многих крупных писателей, в частности Антона Чехова, Валентина Катаева, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой.

После подачи заявки на наименование улицы она должна пройти общественные обсуждения в районах столицы и согласование префектурами. После заявка должна быть одобрена на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию улиц, станций метрополитена и других объектов. Последним этапом является рассмотрение на заседании столичного правительства.

Кир Булычев (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко, 1934-2003) - советский писатель-фантаст, ученый-востоковед, сценарист, лауреат Государственной премии СССР.

Наиболее известным фантастическим циклом Булычева являются "Приключения Алисы", где главной героиней выступает школьница XXI века Алиса Селезнева. Имя героине автор дал в честь своей дочери.

Общее количество опубликованных научных и научно-популярных произведений, вышедших под настоящим именем писателя, составляет несколько сотен. Большей частью это работы по истории ("7 и 37 чудес", "Женщины-убийцы", "Артур Конан Дойл и Джек-потрошитель"), востоковедению ("Аун Сан" из серии "ЖЗЛ") и литературоведению ("Падчерица эпохи", о фантастике 1920-х - 30-х годов), а также автобиографическая книга "Как стать фантастом".

Кроме того, из-под пера Булычева вышло более 600 стихотворений и несколько десятков рассказов-миниатюр.