Количество пешеходов на благоустроенных улицах увеличилось от двух до семи раз

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Количество пешеходов на улицах, благоустроенных в рамках программы "Моя улица", увеличилось от двух до семи раз. Об этом на пресс-конференции сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент m24.ru. Онлайн-трансляцию презентации новой концепции благоустройства проводит mos.ru.

"Количество пешеходов на благоустроенных и реконструированных улицах увеличилось от двух до семи раз. При этом на 67 процентов сократилось количество ДТП на таких улицах, появилось 60 пешеходных переходов", – сказал Ликсутов.

Напомним, программа благоустройства "Моя улица" реализуется с учетом мнения москвичей. На первом ее этапе в проекте "Активный гражданин" жители столицы решили, какие элементы необходимо включать в обновление улиц различного типа.

Так, в стандарт благоустройства магистралей вошли навигация, приведение в порядок "народных троп", остановок общественного транспорта, установка дополнительной уличной мебели и озеленение территорий.