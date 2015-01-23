Столичные дороги расчищают 14 тысяч единиц снегоуборочной техники

В некоторых районах Москвы 23 января выпадет до 12 сантиметров осадков

Около 14 тысяч единиц дорожно-уборочной техники очищают столичные дороги от снегопада, сообщил журналистам пресс-секретарь заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

По его словам, за сутки в городе может выпасть до 12 сантиметров снега. Городские коммунальные службы возьмут под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановок общественного транспорта и объектов социальной сферы.

"За сутки, по прогнозам синоптиков, в городе местами может выпасть порядка 12 сантиметров снега при температуре минус два – минус четыре градуса. Коммунальные службы ночью провели выборочную обработку московских дорог противогололедными реагентами", - сказал Пергаменщик.

Ожидается, что снегопад, начавшийся утром в пятницу, продлится сутки. В связи с этим ГИБДД просит автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость в зависимости от дорожных условий и быть особенно внимательными на эстакадах, мостах и путепроводах – именно там чаще образуется гололед.

О непогоде также предупреждает департамент транспорта - в ведомстве просят водителей по возможности не садиться за руль. В пятницу, 23 января, в столице ожидается облачность и до 6 градусов мороза. Днем в субботу будет облачно, пройдет снег. Температура воздуха будет ноль - минус 2 градуса.