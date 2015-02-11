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Москва 24

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Дворы

11 февраля, 16:34

Количество бездомных собак в Москве уменьшилось в 15 раз с 2007 года

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов

За 7 лет количество бездомных собак на столичных улицах уменьшилось в 15 раз, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталию Кораблину.

"В 2007 году в городе обитало более 30 тысяч безнадзорных собак, а в 2014 уже около 2 тысяч особей", - отметила Кораблина. По ее словам, отлов животных в Москве снизился почти в три раза.

Так, в 2009 году отловили почти 17 тысяч собак, а в 2014 - около 6 тысяч.

"Москва в цифрах": Зооприюты Москвы

Ранее глава комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова рассказала, что в этом году из бюджета будет выделено 675 миллионов рублей на приюты для бездомных зверей. В 2013 году столичные власти выделили на эти цели 694 миллиона, а в 2014 году - 675 миллионов рублей.

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Отметим, сейчас в Москве работают 13 городских приютов, в них содержатся 16 тысяч 987 собак и более тысячи кошек.

Кроме того, в Мосгордуме предлагают поставить всех домашних и бездомных животных столицы. Депутаты уверены: собаку с документом не получится просто так выгнать на улицу. В настоящее время контролем численности животных в Москве занимаются только ветеринарные клиники. Однако, как утверждают их представители, по сути, налаженного процесса учета практически не существует.

К марту депутаты совместно с руководителями приютов и представителями общественных организаций планируют подвести итоги дискуссий по поводу регистрации животных и вынести резолюцию, которую можно будет рассматривать уже на законодательном уровне. Вполне возможно, что будет принято решение предложить определенные правила содержания домашних животных и установить налог для их хозяев. Таким путем уже пошли в Санкт-Петербурге: там подготовлен законопроект, который предусматривает для горожан плату в размере 1 тысячи рублей в год за каждого домашнего питомца.

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