ФИФА оставила в силе дисквалификацию Суареса

Фото: ИТАР-ТАСС

Апелляционный комитет ФИФА принял решение оставить в силе дисквалификацию уругвайского форварда Луиса Суареса, наказанного за укус соперника в матче чемпионата мира. Таким образом, Суарес пропустит 9 матчей мундиаля и на 4 месяца останется без футбола, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Форвард "Ливерпуля" и сборной Уругвая не сможет даже посещать стадионы в качестве болельщика, пока не истечет срок дисквалификации.

В заключительном матче группового этапа Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджио Кьеллини, за что и был наказан.

Отметим, что Суарес не так давно уже был пойман на аналогичном деянии - он укусил защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

По окончании дисквалификации латиноамериканец, скорее всего, сменит клуб. Предполагается, что он будет выступать за испанскую "Барселону", переговоры с которой находятся в решающей стадии. В контракт форварда с клубом будет внесен пункт, запрещающий игроку кусаться на поле.