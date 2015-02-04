Фигуранта дела о крушении Falcon оставили под арестом до 22 апреля

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Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест ведущего инженера аэродромной службы Внуково Владимира Леденева, сообщает Агентство "Москва". Мужчина проходит обвиняемым по делу о крушении самолета Falcon.

Напомним, судья Басманного суда 12 декабря удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста и отказал защитникам обвиняемых, просивших мягкой меры пресечения. Обвиняемые же отмечали, что сотрудничают со следствием, и не намерены скрываться от правосудия.

Всего по делу проходят пять человек. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения были предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, руководителю полетов Роману Дунаеву, а также Леденеву.

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября прошлого года в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Кривсун и Дунаев содержатся под домашним арестом, остальные обвиняемые - под стражей.