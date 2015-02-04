Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

04 февраля 2015, 17:22

Фигуранта дела о крушении Falcon оставили под арестом до 22 апреля

уголовные дела суды авиакатастрофы Falcon

Фото: ТАСС

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест ведущего инженера аэродромной службы Внуково Владимира Леденева, сообщает Агентство "Москва". Мужчина проходит обвиняемым по делу о крушении самолета Falcon.

Напомним, судья Басманного суда 12 декабря удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста и отказал защитникам обвиняемых, просивших мягкой меры пресечения. Обвиняемые же отмечали, что сотрудничают со следствием, и не намерены скрываться от правосудия.

Всего по делу проходят пять человек. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Ссылки по теме

Аналогичные обвинения были предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, руководителю полетов Роману Дунаеву, а также Леденеву.

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября прошлого года в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Кривсун и Дунаев содержатся под домашним арестом, остальные обвиняемые - под стражей.

Сюжет: Расследование авиакатастрофы во Внукове

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать