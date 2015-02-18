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18 февраля, 17:33

Стаж для выхода на пенсию за выслугу лет могут повысить

учителя врачи стаж пенсия

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Минтруд России предлагает повысить стаж, необходимый для выхода на пенсию за выслугу лет учителям, врачам и творческим работникам. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Топилин.

По его словам, повышение этого стажа может произойти уже с 2016 года и будет проходить постепенно. Но данное предложение пока на стадии обсуждения.

"Мы договорились эту тему обсудить публично, посмотреть, как эти категории граждан отнесутся к предложению, и только после этого принимать окончательное решение", – передает ТАСС слова министра.

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До какого именно срока могут повысить стаж, пока неизвестно. "У каждого досрочная пенсия наступает в определенном возрасте. У кого-то это 58 лет, у кого-то – 52, и эту линейку предлагается повышать на три месяца каждый год", – сказал Топилин.

Сейчас для педагогов стаж для выхода на пенсию 25 лет, а для медицинских работников – 25 лет работы на селе и 30 лет работы в городе.

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Напомним, с 1 февраля в России вырос размер пенсий. Пенсии по старости выросли на 11,4 процента. Так, средняя пенсия прибавила 1 265 рублей и увеличилась до 12464 рублей.

Возросли и страховые пенсии по инвалидности – с 7176 до 7994 рублей, а по потере кормильца – с 7218 до 8040 рублей. Всего же февральское повышение коснулось почти 40 миллионов россиян.

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