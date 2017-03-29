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29 марта 2017, 20:02

Происшествия

Подмосковный пенсионер убил бывшую жену и поджег дом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пенсионер убил бывшую жену и поджег дом в Раменском районе, сообщает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел на улице Центральной в поселке Донино. 28 марта 2017 года 79-летний мужчина во время ссоры с бывшей супругой ударил ее по голове деревянным молотком, затем поджег дом. Подозреваемый получил ожоги рук, ног, спины и головы, сейчас он находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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