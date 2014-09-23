Прокурор попросил 10 лет колонии для националиста Даниила Константинова

Даниил Константинов. Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура просит приговорить лидера националистической организации "Лига обороны Москвы" Даниил Константинова, обвиняемого в убийстве, к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва".

Представители прокуратуры заявили, что вина Константинова полностью доказана.

Даниил Константинов был арестован в марте 2013 года. Его обвиняют по статье "Убийство из хулиганский побуждений". По версии следствия, в декабре 2011 года он поссорился с прохожим в вестибюле станции метро "Улица Академика Янгеля" и ударил его ножом. Пострадавший, 24-летний Алексей Темников, от полученного ранения скончался.

Сам Константинов отрицает свою вину и заявляет, что в то время, когда произошло убийство, был на праздновании дня рождения матери в одном из ресторанов в другом конце города.

Отметим, что Чертановский суд Москвы должен был огласить приговор по этому делу еще в декабре 2013 года. Однако судья вернул дело в прокуратуру, указав на нарушения при составлении обвинительного заключения и материалов дела. 16 мая 2014 года уголовное дело вновь поступило в суд.