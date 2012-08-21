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Происшествия

21 августа 2012, 12:51

Павлюченков признал вину по делу об убийстве Политковской

убийства Анна Политковская суды Дмитрий Павлюченков

ИТАР-ТАСС

Завершено расследование по делу бывшего сотрудника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, который обвинялся в организации убийства журналистки Анны Политковской. Об этом сообщил его адвокат Карен Нерсесян.

"В настоящее время расследование по делу в отношении моего подзащитного завершено. После ознакомления с материалами дела и утверждения обвинительного заключения оно будет передано в Мосгорсуд", - сообщил он РИА Новости.

Павлюченков признал вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, поэтому дело будет рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей. Также суд не сможет назначить экс-милиционеру максимально строгое наказание.

Дело в отношении Павлюченкова выделено в отдельное производство. Его обвиняют в "убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное группой лиц и по найму", а также в незаконном обороте оружия. Срок домашнего ареста Павлюченкова продлен до ноября.

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, известная своими громкими журналистскими расследованиями, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Версию убийства журналистки из-за ее профессиональной деятельности следствие рассматривает в качестве основной.

К уголовной ответственности в данный момент привлекаются шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления, бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых, один из которых, Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.

Сюжет: Расследование убийства Анны Политковской

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