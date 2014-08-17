Правоохранители расследуют убийство матери и дочери в Подмосковье

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летней предпринимательницы и ее 12-летней дочери. Неизвестные проникли в домовладение в подмосковном городе Рошаль в ночь на 17 августа.

"Ударив потерпевших несколько раз неустановленным предметом по голове, неизвестные скрылись. От полученных травм хозяйка дома скончалась на месте происшествия, ее дочь умерла в больнице", - сообщили в Следственном комитете РФ.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте преступления, мотивы которого еще предстоит выяснить. Также устанавливаются лица, причастные к совершению убийства.