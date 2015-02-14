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Происшествия

14 февраля, 19:25

В центре города неизвестный зарезал женщину и ее 7-летнего ребенка

убийства криминал Шаболовка поножовщина

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В центре столицы полицейские обнаружили тела зарезанных женщины и ее дочери, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Шаболовка. Как уточняет "Интерфакс", жителю столицы не удавалось связаться с дочерью. В субботу утром он приехал к ней домой, однако входную дверь ему никто не открыл.

Мужчина попросил заглянуть в окно квартиры местного дворника, который увидел там следы крови. После этого отец погибшей обратился в полицию.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тела 7-летней девочки и ее матери с ножевыми ранениями. Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

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