Завершено расследование дела о заказном убийстве предпринимателя в 1996 году

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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении трех обвиняемых в заказном убийстве предпринимателя. Преступление было совершено еще в 1996 году, сообщает пресс-служба подмосковного СК РФ.

По данным следствия, в начале сентября 1996 году знакомый гендиректора акционерного общества "Матвеевское" решил "заказать" коммерсанта в связи с имевшимися между ними разногласиями. Злоумышленник предложил своему родственнику совершить убийство за 15 тысяч долларов. Тот согласился и нанял двух киллеров, пообещав им 6 и 3 тысячи долларов соответственно.

27 сентября исполнители вывезли гендиректора за город и расстреляли его из пистолета ТТ. По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство".

Около 8 лет преступление оставалось нераскрытым. Однако правоохранителям удалось напасть на след исполнителей заказного убийства, после чего они были задержаны.

Однако заказчику и одному из киллеру удалось скрыться от правосудия. Они объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении других киллеров передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 10 декабря прошлого года в подмосковном поселке Лыткарино был застрелен местный бизнесмен.

Предпринимателя расстреляли на выходе из сауны, он скончался от трех огнестрельных ранений в голову. Следователи сочли убийство заказным.