К осени в Подмосковье запустят портал о достопримечательностях региона

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье к осени 2014 года будет разработан и запущен единый информационный портал о туристических объектах региона, сообщил министр культуры Московской области Олег Рожнов на встрече с местными туроператорами.

Этот ресурс позволить объединить всю информацию по туризму в Подмосковье, отметил региональный министр. По его словам, на портале будет выложена подробная информация обо всех музеях области, а также о монастырях и храмах, театрах, спортивно-развлекательных объектах и гостиницах.

Для удобства гостей Подмосковья, которые предпочитают активно-познавательный отдых, разработчики ресурса намерены скомпоновать тематические туры, в частности по Коломенскому, Зарайскому и Дмитровскому кремлям, по Саввино-Сторожевскому, Новоиерусалимскому монастырям и Троице-Сергиевой лавре, а также маршруты для горнолыжников и поклонников отдыха в деревне и на природе.

Кроме того, на встрече с министра культуры Подмосковья с туроператорами договорились разработать областной "Стандарт туристского показа", который призван стать "инструментом защиты интересов туристов, поддержания качества услуг и повышения конкурентоспособности в туризме".