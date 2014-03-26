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Общество

26 марта 2014, 14:43

Ростуризм предупредил россиян о вспышке лихорадки в Малайзии и Гвинее

туризм эпидемии Малайзия Гвинея

Фото: ИТАР-ТАСС

Ростуризм предупреждает о вспышках лихорадки Эбола в Гвинее и лихорадки Денге в Малайзии. В последнее время в этих двух странах значительно увеличились количество зараженных и случаи летальных исходов, сообщается на сайте ведомства.

По данным агентства, на юге Гвинеи с февраля число заболевших лихорадкой Эбола составило порядка 80 человек, из которых 59 погибло. В Малайзии с начала года зарегистрировано почти 14 тысяч заболеваний людей лихорадкой Денге, в том числе 22 случая с летальным исходом. По сравнению с тем же периодом 2013 года заболеваемость лихорадкой Денге увеличилась почти в 4,5 раза - тогда было зарегистрировано всего около 3 тысяч случаев заболеваний.

Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания. Особенностями же лихорадки Денге являются боль в костях, суставах и мышцах, а также покраснение тела и сыпь с точечными кровоизлияниями.

Передача этих двух видов инфекций происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров и воздушно-капельным путем. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.

По сообщению Reuters, помимо лихорадки Эбола в Гвинее сейчас также борются с эпидемиями холеры, кори и менингита. Кроме того, как заявляет BBC, чтобы сдержать распространение инфекции, власти Гвинеи уже ввели запрет на продажу и употребление местного деликатеса - летучих мышей.

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