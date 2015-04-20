Москвичи узнали о легендах Печатного двора на Никольской улице

Фото: M24.ru/Роман Васильев

19 апреля в столице прошел первый день исторического и культурного наследия, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента культурного наследия. Второй этап акции пройдет 16 мая. О всех проводимых мероприятиях можно узнать на сайте акции.

"Всего планировалось больше 400 мероприятий на 200 площадках города, около полусотни городских экскурсий и квестов. Все запланированные мероприятия благополучно прошли", – пояснили в пресс-службе.

По информации департамента, 19 апреля были бесплатные экскурсии в московских гостиницах "Националь", "Метрополь", "Ленинградская", в культурных кластерах ArtPlay и "Кристалл", а также в столичных музеях и парках. Кроме того, в акции приняли участие театры и библиотеки. Также участниками Дня исторического и культурного наследия стали Мэрия Москвы и Петровский путевой дворец.

Организаторы проекта "Выход в город" провели экскурсии по 12 посольствам иностранных государств. Горожане смогли увидеть изнутри дом Пашкова, дом Демидова, усадьбу Замятина, особняк Листа, а также многие другие исторические площадки.

Двери открыты: театры и музеи Москвы сегодня стали бесплатными.

Свою программу к праздникам впервые подготовили и московские вузы. Так? Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) провел экскурсию "Тайны и легенды здания РГГУ на Миусской" и "Никольская – улица просвещения: от Славяно-греко-латинской академии и Печатного двора к Историко-архивному институту РГГУ".

Российский аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева к 150-летию вуза организовал прогулку "От Петровской и Тимирязевской академии до Аграрного университета" по территории учебного городка с осмотром лабораторий и аудиторий.

Подробно со списком прошедших и будущих мероприятий можно ознакомиться на сайте программы. Здесь же можно записаться на экскурсии.

Напомним, в прошлом году мероприятия Дней исторического и культурного наследия посетили около 750 тысяч человек. Сотрудники "Выхода в город" также организовали для москвичей посещение 20 обычно недоступных объектов, например, нового здания Росстата.

На Тверской и других столичных пешеходных улицах проходила выставка "Шедевры музеев мира на улицах города". На стенах домов разместили репродукции картин из собраний городских музеев: Музея Москвы, Государственного музея А.С. Пушкина, усадьбы Кусково и других.