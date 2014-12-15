Самостоятельно или через турфирму: как правильно организовать свой отдых

Скоро Новый год – время поездок и путешествий, но после изменения курсов основных валют российскому туристу стало сложнее выбраться за границу своей родины, дабы погулять по старым улочкам Европы или, пригревшись под жарким южным солнцем, лежать на райском пляже где-нибудь на Кубе, в Таиланде или Египте.

Как теперь наши туристы будут ездить за границу? С одной стороны, через турфирму снова дешевле: те держат пакеты дешевых авиабилетов. С другой – страх перед крахом туркомпаний сохраняется. К тому же существуют всякие скидки и уловки при покупке дешевых билетов самостоятельно. M24.ru попыталось разобраться в ситуации.

Испания. Закат над Барселоной. Фото: m24.ru/Александр Горностаев

По мнению многих экспертов индустрии отдыха, путешествовать через турфирмы все-таки правильнее и удобнее. Это связано с тем, что турагентства предлагают комплексное бронирование авиаперелетов, трансферов, отелей, гидов и любых дополнительных услуг. Кроме того, это значительно дешевле.

Чтобы обезопасить путешественников от рисков туроператоров, добросовестные турагентства предлагают сервис бронирования индивидуальных туров под регулярные рейсы, в том числе бронирование отелей по стоимости, сопоставимой по уровню с известными системами бронирования, а также индивидуальных программ страхования и так далее.

Турагентства и туроператоры Туроператоры формируют турпродукт, комплектуют его из авиаперелетов, отелей, трансфера, экскурсий и дополнительных услуг. Туроператор , как правило, сам не занимается продажами, так как для этого необходимо держать огромное количество офисов и персонала. Поэтому без турагентств в этой индустрии обойтись нельзя. формируют турпродукт, комплектуют его из авиаперелетов, отелей, трансфера, экскурсий и дополнительных услуг., как правило, сам не занимается продажами, так как для этого необходимо держать огромное количество офисов и персонала. Поэтому безв этой индустрии обойтись нельзя. Турагентства не создают туристические предложения. Это организации, продающие услуги туроператоров, которые создают эти предложения. Посредник лишь реализует путевки и получает процент от продажи. Проще говоря, турагент – это и есть туристическая фирма. Кроме того, турагентства не добавляют ничего к стоимости турпакетов. Они получают от туроператоров комиссию после продажи.





Бояться обращаться в турагентства не нужно. Вы всегда можете оценить деловую репутацию компании, офис и персонал.

При планировании отдыха следует соблюдать простые правила:

не стоит бежать в первое ближайшее к дому агентство;

на рынке достаточно профессиональных компаний, способных превратить вашу мечту об идеальном отдыхе в реальность;

проанализируйте предложения, сравните цены, оцените профессионализм менеджеров и смело отправляйтесь в турагентство за покупкой тура.

Сейшельские острова. Остров Ла-Диг. Фото: m24.ru/Павел Неон

Отметим, что на российском рынке в последние месяцы ряд турфирм приостановил свою деятельность, на что задолго до их банкротства указывали различные предпосылки:

– незаселение туристов в забронированные отели;

– продажа туров по самым низким ценам на рынке;

– активные рекламные кампании о предоставлении скидок, несопоставимых с реальной стоимостью услуг.

История вопроса Летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулось большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта". Летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулось большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта". 24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт". Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября – турфирма "Верса", 8 декабря – "Истанбул тревел", 10 декабря – туроператор VipReisen, 11 декабря – "Мосинтур".



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Это коснулось и турагентств, работающих только как посредники туроператоров по схеме предоставления скидок выше собственной прибыли. Такие компании стали первыми жертвами снижения потока клиентов, связанного с различными факторами.

Мнение эксперта Исходя из наших наблюдений, а также если верить статистике, за прошедший год множество клиентов предпочли самостоятельное бронирование. Сейчас большинство этих клиентов возвращаются к нам. Исходя из наших наблюдений, а также если верить статистике, за прошедший год множество клиентов предпочли самостоятельное бронирование. Сейчас большинство этих клиентов возвращаются к нам. Можно смело сказать, что бронирование в интернете зачастую приводит к плачевным последствиям. У кого-то списали сумму с банковской карты, но заказ не был отправлен в отель. В других случаях мелким шрифтом прописывались налоги или доплаты, которые необходимо оплатить на месте. У некоторых возникают проблемы с получением виз. И, наверное, самое главное то, что самостоятельный путешественник никак не защищен при возникновении сложностей с полицией, медицинскими центрами, отелями и т.д. При поездках через туристические компании всегда и в любой ситуации на помощь придут как представители принимающих компаний, так и сотрудники компании, продавшей тур. Очень много сейчас говорят о страхе клиентов обращаться в турфирмы и о предпочтении самостоятельного бронирования в онлайн-системах. Но никто не говорит о том, что подобные системы бронирования – это такие же туристические компании-агентства, но отличаются они тем, что чаще всего находятся за пределами России, не имеют финансовых гарантий, не заключают никаких договоров с клиентами и не несут ответственности. Каждому туристу, решившему отправиться в путешествие самостоятельно, нужно понимать, что стоимость авиабилетов "где-то в интернете" не может быть ниже его стоимости на сайте самой авиакомпании.

Олег Резник Руководитель авторизованного агентства "ФлайТрип" от Coral Travel

Что правильней – заказать для себя индивидуальное путешествие в специализированном агентстве или приобрести пакетный тур?

Индивидуальное путешествие – это комбинация разных элементов по составу заказа (авиаперелет, различное проживание, трансферы, экскурсии, круизы, обучающие курсы, мастер-классы, билеты на мероприятия, экспедиции, медицинские услуги, оформление виз и прочее), которые бронируются индивидуально, в момент оплаты. Строятся они на основе регулярных перелетов, и вы сразу получаете все документы и ваучеры для путешествия.

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Пакетный тур – вас включают в группу с набором услуг от туроператора, обычно ограниченные предложения по отелям, чартерный перелет и трансфер. Туроператор выдает документы всего за несколько дней до вылета, часто прямо в аэропорту, а ваш заказ он оплатит партнерам только потом, когда "закроет" группу. Именно этот нюанс и становится причиной всех неприятностей в дальнейшем. У туроператора либо не хватает оборотных средств, либо он пустил полученные деньги на собственные нужды вместо оплаты туристических заявок.

Сейшельские острова. Остров Маэ. Фото: m24.ru/Павел Неон

Ни для кого не секрет, что путешествия и отдых – это одни из главных стимулов жизни человека. Неопытному туристу не стоит бояться обращаться в туристические компании. Агентства, которые способны предложить сервис бронирования индивидуальных путешествий, более надежны.

Зачастую такие компании не работают с туроператорами, которые сегодня способны нанести ущерб вашему отдыху, кошельку и испортить отпуск или деловую поездку.

Кроме того, вы, скорее всего, убережете себя от рисков, связанных с банкротством туроператоров, поскольку ваши услуги сразу же оплачиваются и подтверждаются, у вас на руках билет на регулярный рейс, который гарантирует авиакомпания, а не туроператор, как в случае с чартерами.

Мнение эксперта Дешевизна пакетного тура – это уже сомнительное утверждение. Нужно учитывать стоимость рисков. Но когда есть возможность собрать тур индивидуально, это дает вам дополнительные гарантии по тем же самым ценовым условиям, что и при покупке пакетного тура. Сейчас технологии туриндустрии и международные партнерства позволяют это сделать. Дешевизна пакетного тура – это уже сомнительное утверждение. Нужно учитывать стоимость рисков. Но когда есть возможность собрать тур индивидуально, это дает вам дополнительные гарантии по тем же самым ценовым условиям, что и при покупке пакетного тура. Сейчас технологии туриндустрии и международные партнерства позволяют это сделать. Что касается скидок на авиабилеты, то рынок устроен таким образом, что только авиакомпании определяют ценовую политику. Только у них могут быть самые дешевые билеты на данный момент, потому что это касается действующих тарифов на момент приобретения билетов в том числе. Все профессиональные агентства подключены к системам бронирования билетов всех авиакомпаний. Это часть сервиса для клиентов. Но в убыток себе никто не работает, поэтому объявления о скидках на билеты от агентств – это уловка. Только в агентствах профессионалы владеют знаниями о маршрутных сетях. Они помогут правильно выбрать рейсы, пересадку, перевозчика, проконсультируют об уровне сервиса авиакомпании и насчет того, как это влияет на стоимость и прочие факторы. Знайте, ни одна система бронирования авиабилетов онлайн не имеет такой технической базы, которая могла бы абсолютно точно и выверенно предлагать все доступные варианты перелетов и тарифов. Поэтому почаще проверяйте, что вам предлагают в турфирмах.

Павел Неон Гендиректор компании индивидуальных путешествий TRAVELY



Аргументы в пользу индивидуального путешествия:

1. Вы ставите задачу компании спланировать путешествие именно в те даты и по такому маршруту, как удобно вам, а не так, как диктует пакетный тур. Путешествие строится по вашим четким критериям, учитывая нюансы, которые невозможно воплотить при пакетном туре. Вашу свободу выбора ограничивает только ваш кошелек, но это совершенно не означает, что индивидуальное путешествие выйдет дороже пакетного аналога.

2. Можно бронировать любые гостиницы, даже те, которые не сотрудничают с российскими туроператорами. Можно выбрать отель, если потребуется, и в две звезды, но все равно с проверенным и высоким рейтингом, а не те, в которых у туроператоров выкуплены номера (часто с рейтингом более низким, чем можно себе позволить за ту же цену, но индивидуально).

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Запомните, звездность отеля обусловлена набором услуг, а не рейтингом. Есть "двушки" на 10 баллов из 10 возможных, а есть и "пятерки" на два балла. И еще: стоимость бронирования конкретного отеля у компании по индивидуальным путешествиям может быть меньше, чем у крупных туроператоров, потому что глобальные поставщики одни и те же, цены одни и те же, а туроператор закладывает маржу большую.

Сингапур. Бухта Марина. Фото: m24.ru/Павел Неон

3. Вы путешествуете регулярными рейсами авиакомпаний, которые не могут быть отменены как чартерные из-за неуплаты их туроператорами. Вы выбираете авиакомпанию и время вылета, исходя из своих собственных предпочтений. Вы уберегаете себя от полета на старых воздушных судах, которые часто используются для чартерных перевозок: их не так внимательно обслуживают, придерживаясь дополнительной экономии, известны даже случаи искусственного продления сроков эксплуатации без учета факторов износа деталей и усталости металла.

4. Вы получаете более точную информацию об услугах, ценах и наличии мест, минуя длинную цепочку отель – местная принимающая компания – туроператор.

5. Вы увидите страну своими глазами, а не глазами представителя оператора с навязанными экскурсиями к своим "прикормленным" поставщикам. Вы можете двигаться непроторенными тропами, впечатлений при этом у вас получится больше, приключений – тоже.

Сингапур. Сады у залива. Фото: m24.ru/Павел Неон

Если очень хочется отдохнуть, но у вас нет загранпаспорта, страх бронирования вас не покидает – начните путешествовать по России. Существует множество специально разработанных программ по всей стране: Золотое кольцо России, Калининград, Казань, Крым, курорты Краснодарского края, Байкал, Алтай, Кавказские Минеральные воды, Карелия, Камчатка, речные круизы и так далее.

Александр Горностаев, Павел Неон