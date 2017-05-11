Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 00:08

Общество

Осенью в Москве пройдут четыре гастрономических фестиваля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тыквенный, рыбный, мясной и сырный фестивали проведут в Москве осенью этого года. Кроме того, жителей столицы ожидает масштабный фестиваль Дня города. Об этом в интервью m24.ru рассказала заместитель начальника ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Сухотина.

Так, "Золотая осень" пройдет в городе с 29 сентября по 8 октября. В ее рамках проведут "Мясную неделю", "Рыбную неделю" и "Сырные дни". "В этот раз хотим сделать выставку достижений сырного хозяйства, собрав более сотни производителей. Мы хотим показать всему миру и всем россиянам, что отрасль встала на ноги", – отметила Сухотина.

Тыквенный фестиваль продолжится в течение всей "Золотой осени". По словам Сухотиной, тыква с каждым годом становится все популярней среди москвичей. На время праздника, фестивальные площадки будут предлагать тыквенное меню, а вокруг раскинуться арт-объекты. Например, инсталляции из тыкв будут лежать прямо на газонах площади Революции.

В августе также начнется масштабный фестиваль Дня города. "В его рамках расширится количество площадок. У нас есть задача – не только увеличивать число точек фестивалей, но создавать в отдаленных округах крупные площадки, чтобы это был целый городок в городе, место встречи и место развлечений, отдыха, покупок. Так москвичи смогут получить полноценный фестиваль рядом с домом", – заключила собеседник m24.ru.

Ссылки по теме


В столице круглый год проходят городские фестивали под общим названием "Московские сезоны". "Пасхальный дар", фестивали варенья и меда – эти праздники запомнились многим жителям столицы. Например, в 2016 году состоялся фестиваль "Московское мороженое". Он стартовал 24 июня и продлится до 10 июля. За первые три дня фестиваля в общей сложности было продано около 20 тонн мороженого, а всего за неделю было съедено около 55 тонн.

В апреле в городе стартовал фестиваль "Московская весна". В течение полутора недель в Москве выступали артисты, проходили мастер-классы для детей и взрослых, а также кулинарные шоу.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ИРИНОЙ СУХОТИНОЙ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Никита Щуренков, Евгения Кислая

туризм
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика