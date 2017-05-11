Осенью в Москве пройдут четыре гастрономических фестиваля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тыквенный, рыбный, мясной и сырный фестивали проведут в Москве осенью этого года. Кроме того, жителей столицы ожидает масштабный фестиваль Дня города. Об этом в интервью m24.ru рассказала заместитель начальника ГБУ "Московские ярмарки" Ирина Сухотина.

Так, "Золотая осень" пройдет в городе с 29 сентября по 8 октября. В ее рамках проведут "Мясную неделю", "Рыбную неделю" и "Сырные дни". "В этот раз хотим сделать выставку достижений сырного хозяйства, собрав более сотни производителей. Мы хотим показать всему миру и всем россиянам, что отрасль встала на ноги", – отметила Сухотина.

Тыквенный фестиваль продолжится в течение всей "Золотой осени". По словам Сухотиной, тыква с каждым годом становится все популярней среди москвичей. На время праздника, фестивальные площадки будут предлагать тыквенное меню, а вокруг раскинуться арт-объекты. Например, инсталляции из тыкв будут лежать прямо на газонах площади Революции.

В августе также начнется масштабный фестиваль Дня города. "В его рамках расширится количество площадок. У нас есть задача – не только увеличивать число точек фестивалей, но создавать в отдаленных округах крупные площадки, чтобы это был целый городок в городе, место встречи и место развлечений, отдыха, покупок. Так москвичи смогут получить полноценный фестиваль рядом с домом", – заключила собеседник m24.ru.

Никита Щуренков, Евгения Кислая