Советы фитнес-тренера: лучшая еда для похудения

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Многие люди занимаются фитнесом для того, чтобы сбросить лишний вес. О том, какие продукты помогут им в этом нелегком деле, M24.ru рассказал член Ассоциации профессионального фитнеса, тренер Эдуард Каневский.

Я не раз рассказывал в своих статьях о правильном питании: как и где можно вкусно и полезно покушать, что приготовить с собой на работу или чего категорически не стоит есть, если вы следите за собой. Кто-то, возможно, сталкивался с подобным "меню" впервые. Но все это отлично подходило и подходит для среднестатистического человека.

А чем питаются настоящие фанаты фитнеса и бодибилдинга, что они так хорошо выглядят? Можно ли любому человеку есть те же продукты, не тренируясь в фанатичном режиме? Оказывается, можно.

Приведу список популярных продуктов, многие из которых, к сожалению, трудно купить в обычных городских магазинах. Но они часто встречаются в гипермаркетах.

"Формула качества": Как выбрать ореховую смесь

Арахисовое масло – лидер, среди продуктов на кухне у культуристов. И не зря. В 100 граммах этого продукта содержится больше 20 граммов белка и совсем немного углеводов, что актуально для людей, которые хотят похудеть. Кроме того, в нем много растительных жиров, которые не только нормализуют обмен веществ и снижают холестерин, но еще и содержат большое количество витаминов. Арахисовая паста идеальный вариант на завтрак: сделайте себе два - три бутерброда, запейте кофе с молоком, но без сахара – вот вам рецепт идеального, правильного завтрака. Ищите в магазинах арахисовую пасту, в состав которой не добавляли сахар или другие подсластители, иначе пользы от продукта станет меньше.



Авокадо. Наверное, самый полезный фрукт. Он содержит редкие жиры, которые снижают уровень холестерина в крови. В мякоти авокадо представлен целый "букет" витаминов и минеральных веществ. Лучше всего употреблять этот фрукт свежим, не подвергая термической обработке.



"50 плюс": Еда без вреда Батат или сладкий картофель. Название отпугивает сразу, ведь картофель для многих людей является одним из запрещенных продуктов. Но культуристы не зря его любят. Во-первых, это очень хороший источник углеводов, которые дают организму энергию для тренировок. Во-вторых, батат, в отличие от обычного картофеля, богат фолиевой кислотой, витаминами группы В, Е и даже С. Если решите его попробовать, то лучше делать это в дни тренировок.



Тунец – очень полезная, почти нежирная рыба, в 100 граммах которой содержится всего 139 килокалорий. Зато много легко усваивающегося белка, который является строительным материалом для мышц. Тунец содержит целую "химическую фабрику" необходимых для нормального функционирования организма макро- и микроэлементов, а также витаминов и полезных жиров. Эта рыба отлично подходит, как основное блюдо на обед и идеально после тренировки. Единственная проблема тунца – его высокая стоимость, более того, свежее мясо тунца вообще сложно купить. Чаще всего в супермаркетах предлагают консервы. Старайтесь покупать рыбу в "собственном" соку, без добавления масла. Злоупотреблять консервами не стоит, лучше отдавать предпочтение свежим продуктам.



Фото: ТАСС/Денис Русинов Яичные белки - один из самых полезных продуктов для тех, кто действительно хочет похудеть или набрать мышечную массу. Наверное, многие из вас слышали, что культуристы едят яйца десятками? И это действительно так, за исключением одного факта: культуристы и любители фитнеса употребляют исключительно яичные белки. Дело в том, что в одном яйце среднего размера содержится суточная доза холестерина (в желтке) для взрослого человека, поэтому культуристы желтки просто выбрасывают, предварительно отварив яйца. А в белке содержатся до 3 граммов протеина. Как известно, нормальная единовременная порция белка за прием составляет 30 граммов. Отсюда и берется количество "загубленных" желтков и съеденных белков. Лучше всего употреблять отварные белки перед сном в чистом виде – без соли и майонеза.



Сывороточный протеин – самый распространенный вид спортивного питания не только у культуристов, но и у людей, которые сидят на диете. В одной мерной ложке, которая всегда прилагается к банке с протеином, содержится нужная порция белка - 30 граммов. Разводить протеин лучше в воде или обезжиренном молоке. Но важно понимать, что протеин не является заменителем пищи, а только дополняет ваш стандартный рацион. Протеин свободно продается в специализированных магазинах спортивного питания. Средняя стоимость за килограмм - 800-1200 рублей - этого количества вам хватит на месяц.

Как видно из списка, все перечисленные продукты так или иначе можно отнести к "здоровым". В них немного углеводов, кроме картофеля, а если присутствуют жиры, то они "правильные". Кроме того, там много белка, а именно он является самым полезным веществом для организма. Приятного аппетита!

Эдуард Каневский