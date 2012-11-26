Экс-наставник "Спартака" Эмери поблагодарил фанатов клуба за поддержку

Унаи Эмери. Фото: ИТАР-ТАСС

Экс-наставник московского "Спартака" Унаи Эмери, лишившийся своего поста после поражения "красно-белых" от "Динамо" со счетом 1:5, поблагодарил болельщиков клуба за поддержку в сообщении на своем официальном сайте.

"В ближайшие дни я напишу большое сообщение для болельщиков "Спартака". В последнем матче ни один игрок команды не сыграл на своем уровне. Спасибо вам, фанаты "Спартака", - поблагодарил поклонников клуба Эмери.

Многие болельщики "Спартака" выразили поддержку Эмери и осудили поступок нападающего клуба Артема Дзюбы, который назвал испанского наставника "тренеришкой". Особенно бурные дебаты разгорелись на сайте "Фратрии" - объединения болельщиков "Спартака".

"Дзюба некрасиво поступил. Спасибо, Унаи, не тебя нужно было увольнять, а этих увальней...", - уверен joexd.



"Эмери доказал, что он тренер в Валенсии, а это бревно ещё никому ничего не доказал...!!!!", - разгневан artyr-444.

"Удачи Унаи и спасибо за всё, жаль что не получилось, очень жаль...", - подвел итог тренерству Эмери в "Спартаке" Riddik-86. А Illuzion отметил: "Я был зол на Эмери последние 2 недели.....но теперь у меня закрались сомнения (спасибо Дзюба - раскрыл глаза)...а только ли в нем проблема? в Эмери? может он игрокам не нравился - его подход...вот они и филонили...и теперь все будут уверены чтобы Эмери не тренер...может они его просто не слушались".

"Эмери тренер нормальный, но Спартак - это не его клуб. Удачи", - категоричен Maxx057.