Кувейт передал список требований арабских государств к Катару

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Перечень требования для возобновления отношений передали из Кувейта в Катар, сообщает "Лента.ру". Одним из них стало закрытие телеканала "Аль-Джазира" и разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Страну также обязали немедленно закрыть военную базу Турции и прекратить с ней военное сотрудничество. Катару также придется уплатить компенсацию, ее сумма не указана.

Все требования катарскому правительству придется выполнить в течение 10 дней. Министр иностранных дел страны Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани ранее заявил, что переговоры следует начинать только после того, как арабские страны снимут блокаду.

Катар планирует обсуждать только те вопросы, которые касаются политики Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Оман. Министр подчеркнул, что телеканал "Аль-Джазира" – это внутреннее дело Катара, как и политика по региональным вопросам.

Разрыв дипломатических отношений Между Катаром и Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и ОАЭ произошел 5 июня. Представители этих стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций Позже были разорваны не только дипломатические, но и транспортные связи со страной. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет.

