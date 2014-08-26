Сергей Собянин утвердил правила посадки в трамваи без турникетов

Фото: Михаил Сипко/M24.ru

В столице появились трамваи нового поколения, не оборудованные турникетами. Правила посадки в такой транспорт утвердил во вторник, 26 августа, на заседании правительства Москвы Сергей Собянин.

Теперь при входе в трамвай или другой транспорт, где отсутствуют турникеты, нужно будет оплатить поездку, пропустив билет или проездной через специальный валидатор.

"На этих маршрутах необходимо усилить работу контролеров. Иначе получится, что у нас просто будет безбилетный проезд – убьем экономику Мосгортранса", - отметил мэр Москвы.

Как выглядит трамвай нового поколения

Заммэра и руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов доложил Сергею Собянину, что поручение усилить работу контролеров на маршрутах, по которым следует не оборудованный турникетами транспорт, уже дано. Глава ведомства добавил, что уточнение правил посадки в наземный транспорт позволит горожанам и гостям столицы, а также водителям экономить время. Кроме того, проезд в транспорте станет комфортнее.

Сергей Собянин напомнил также, что в ближайшее время в городе запустят три новых маршрута наземного транспорта. Они были предложены самими москвичами в рамках проекта "Наши маршруты". Всего таких маршрутов - девять, шесть из них уже функционируют. По словам Ликсутова, оставшиеся три маршрута будут запущены до конца этого года.

Краудсорсинг-проект "Наши маршруты" стартовал 21 мая. В нем могли принять участие все пользователи, которые заранее прошли регистрацию и были отобраны модераторами. По каждому из девяти рассматриваемых округов было проведено голосование среди участников проекта, в результате чего были отобраны предложения-победители, набравшие наибольшее число голосов в своем округе по каждому направлению. Затем выбрать самые лучшие и необходимые горожанам предложили в рамках проекта "Активный гражданин".

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.





Согласно проекту постановления, поддержанному мэром Москвы, теперь также изменится ситуация с безбилетниками. Если раньше контролер был вынужден высаживать пассажиров, не оплативших проезд, то теперь он будет предлагать гражданам покупку билета. Правда, штраф при этом оплатить, естественно, все равно придется.

Первый низкопольный трамвай появился в столице

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о начале серийных поставок трамваев нового поколения. В этом году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50. Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек.

Все новые трамваи - низкопольные, кроме того, они оборудованы кондиционерами и системами видеонаблюдения.