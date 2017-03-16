Маршруты Центрального автовокзала переведут на временную станцию в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршруты из Центрального автовокзала временно переведут на станцию под дорожной эстакадой на Щелковском шоссе в связи с реконструкцией здания, сообщает пресс-служба АО "Мособлвокзалы".

На временной станции вблизи метро "Щелковская" разместят перроны и информационные табло, оборудуют кассы и зал ожидания.

Компания с 24 апреля 2017 года прекратит обслуживание около 60 автобусных маршрутов. На временную станцию переведут все пригородные маршруты в Подмосковье. Это также коснется части междугородних маршрутов владимирского и ивановского направлений, следующих во Владимир, Выксу, Вязники, Гусь Хрустальный, Иваново, Касимов, Кинешму, Киржач, Ковров, Кольчугино, Муром, Палех, Плес, Ставрово, Шую, Юрьев-Польский. Помимо этого, переведут несколько международных автобусных рейсов в Белоруссию, Украину, Грузию, Молдавию.

Актуальную информацию можно узнать на сайте компании или в бесплатном мобильном приложении "Центральный автовокзал", доступном в Play Market и Appstore.