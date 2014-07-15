Бесплатные автобусы перевезли 200 тысяч пассажиров после ЧП в метро

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На месте сбоя в движении поездов "синей" ветки метро продолжают курсировать компенсационные автобусы "Мосгортранса". На данный момент количество пассажиров, перевезенных по бесплатному маршруту "М", превысило 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Всего по бесплатному маршруту следуют 150 автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская". Дополнительный транспорта обозначен табличками "М" и световыми знаками, найти их также помогают сотрудники "Мосгортранса", которые дежурят у станций.

"Свободный проезд компенсационных автобусов обеспечивают представители Госавтоинспекции. На месте случившегося организован приоритетный проезд наземного городского транспорта", - говорится в сообщении.

Маршруты компенсационных автобусов. Фото: twitter.com/DtRoad/

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.