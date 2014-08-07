На участке Малого московского кольца из-за аварии перекрыли движение

Фото: ИТАР-ТАСС

Четыре грузовика столкнулись на востоке Московской области. В результате машины загорелись, один человек погиб на месте происшествия, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла на 27-м километре Малого московского кольца Ярославско-Горьковского направления. Столкнулись Volvo, MAN, "КамАЗ" и фургон, модель которого в настоящий момент устанавливается.

В результате инцидента движение на этом участке кольца перекрыто в обе стороны. Водителям приходится объезжать закрытый участок дороги через Щелково и Черноголовку.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и выполнять требования сотрудников полиции, регулирующих движение.